2026年秋に登場するとみられる「iPhone 18 Pro」の本体カラーに関する噂が増え続けるなか、カメラ部品とされる画像が流出し、カラーに関する情報の信憑性がさらに高まっています。 4月、老舗メディアのMacworldがサプライチェーン由来の情報として、iPhone 18 Proのカラーバリエーションは次の4色になると伝えていました。 Silver（シルバー） Light Blue（ライトブルー） Dark Cherry（ダークチェリー） Dark Gr