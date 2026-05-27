演劇出身と映画スター「このスーツ、尊敬する方のお勧めでオーダーメイドしたんです。その方のアスコットタイ姿があまりに素敵でお尋ねしたところ『僕の知っているテーラーがあるので、一緒に洋服を作りましょう』となり、ご一緒させていただきました」FRIDAY記者が「素敵なスーツですね」と声をかけると、上質なダークブラウンの細身スーツに身を包んだ俳優の吉田鋼太郎（67）は無邪気に笑った。吉田の″尊敬する方″とはいったい