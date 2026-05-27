これは友人A子から聞いた話です。グループの中心にいた“みんな仲良く”が口癖の女性は、実は人がいない場で微妙な悪口や評価を広め、関係をかき回していました。表面上は平和でも、周囲には少しずつ不信感が蓄積。ついにA子自身も標的にされたことで真相に気づき、集まりの場で指摘します。周囲も同調し、女性の立場は逆転。人間関係の本質を感じる話です。 「中心にいる人」の安心感 A子のグループには、