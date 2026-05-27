女優の三田佳子が、28日放送予定のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月～金、後1・00)に出演する。 【写真】さすが大女優！卵サイズの巨大イヤリングにも負けないド迫力美貌 18歳の時に映画デビューして66年、現在84歳。最近は「おばあちゃん役」ばかりなので、今日は華やかな洋服で来ましたと笑う三田。家では普通の「おばあちゃん」。孫からは「ばぁば」と呼ばれているが、実は孫たちは三田さんが女優だとは知らな