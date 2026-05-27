【フラッシュバック “ゴネ得”米挑戦の軌跡】#1【続きを読む】佐々木朗希の米挑戦は“仕組まれていた”のか…背後にいた大手広告代理店とドジャースの思惑■2023年12月の記事を再公開佐々木朗希が不甲斐ない投球を見せるたび、SNS上では辛辣な声が吹き荒れる。高卒3年目に1試合19奪三振の日本記録、史上最年少の20歳5か月で完全試合を達成するなど投手として圧倒的なポテンシャルを持ちながら、なぜここまで叩かれるようになっ