映里（長濱ねる）とミンソク（志尊淳）（C）日本テレビ 日本テレビ系日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』の第7話が5月24日に放送され、反響を呼んでいる。大切な仲間と夢を守る覚悟を決めたミンソク（志尊淳）と、報われない恋に涙した映里（長濱ねる）の姿に、SNS上では多くのコメントが寄せられた。（ネタバレあり）【写真】ドラマ『10回切って倒れない木はない』第7話場面カット東京のホテルを守るため、