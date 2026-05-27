有村架純、天野千尋監督ら（C）2026「マジカル・シークレット・ツアー」製作委員会 有村架純、天野千尋監督がこのほど、東京・羽田空港第3ターミナルの税関エリアで行われた、映画『マジカル・シークレット・ツアー』と税関のコラボ発表会に出席した。実際に起こった金密輸事件に着想を得た本作。映画劇中では税関検査時のやり取りが緊迫した重要シーンとして描かれることもあり、密輸阻止の最前線である羽田空港で