和久田麻由子アナ（37）がMCを務める「追跡取材 news LOG」（日本テレビ系）の視聴率が上向かない。【もっと読む】桑子真帆アナの衣装が「ゆったりめ」に？ 「クローズアップ現代」でのジャケット姿に視聴者クギ付けNHKで、「おはよう日本」「ニュースウオッチ9」などの報道番組、紅白の司会や東京五輪の開会式の中継などを務めた看板エースアナがフリーに転身し、鳴物入りでスタートしたが、初回放送（4月25日）の世帯視聴率