今シーズンは2度の負傷に悩まされた5月23日のエスパニョール戦をもって、久保建英のレアル・ソシエダでの2025-26シーズンが終了した。今季を振り返ると共に、現地記者に久保のパフォーマンスや去就について意見を伺った。今季は久保にとって最も怪我に苦しんだシーズンとなった。レアル・ソシエダ在籍4年で3度目の開幕弾を記録して上々のスタートを切るも、昨年9月の代表戦で左足首を負傷。それ以降、無理を押してプレーしたこ