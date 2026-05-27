◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）第９３回日本ダービー（３１日、東京）で２４年のセレクト１歳セールで５億９０００万円の値がついたエムズビギンが、下克上Ｖを目指す。登録馬発表時点での出走順位は１８番目の滑り込み出走だが、素質は一級品。ダービーで現役最多３勝の友道康夫調教師（６２）＝栗東＝が「種牡馬にしないと」と期待を寄せるキタサンブラック産駒に注目だ。強烈