タレントの岡田結実（26）が26日に放送された日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）に出演。自宅の洗面台を破損させてしまった際の、驚きの修理費用を明かした。トークテーマは「何とかしたい!我が家のアノ場所」。視聴者から寄せられた「家族6人で暮らしているため、洗面所がそれぞれの物であふれかえっている」という悩みが紹介されると、MCの明石家さんまが「女性って多いもんな」と反応。岡田も「多いです