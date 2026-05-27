あまりに人間味あふれるバーニーズマウンテンドッグさんの姿が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で12万1000回再生を突破し、たくさんの反響が寄せられることとなりました。 【動画：モスバーガーで買い物中『大型犬に車で待ってもらった』結果→戻ると『運転席』にいて…まさかの『違和感が無さすぎる光景』】 車に戻ってみたら… Instagramアカウント「rayleigh1105」の