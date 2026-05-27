トイプードルさんの可愛すぎる「嫉妬」の様子が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で143万7000回再生を突破し、「静かな怒りを感じるw」「目力ハンパなくて草」「なんて可愛いのぉ～」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：子犬を抱っこしたら、先輩犬が『ママを取られた』と勘違いして…わかりやす過ぎる『嫉妬の表情』】 先住犬の嫉妬 Instagramアカウント「izumo