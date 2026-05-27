4月17日、東京都赤坂「UNIVERSITY of CREATIVITY」において哲学者のマルクス・ガブリエルと京都大学文学研究科長の出口康夫の哲学対話イベントが開催された。イベントのタイトルは「未来のためのディープ・イノベーション～社会のために哲学ができること」。 参考：「資本主義はそもそも道徳的で良いもの」マルクス・ガブリエル『倫理資本主義の時代』講演レポ 昨年、共著『これからの社会のために哲学