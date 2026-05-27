テレビ朝日の定例会見が26日、東京・六本木の同局で行われた。歌手でタレントあのがXで、バラエティー番組「あのちゃんねる」の降板を宣言し、制作陣と行き違いがあったと明かしたことについて、西新社長は「制作過程や現場運営を丁寧に見直し、再発防止に全力で努める」と話した。あのが明かした経緯や降板意向に関しては「重く受け止めています」とした。今後の放送については、関係各所の調整を進めているとするにとどめた。同