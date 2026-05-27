上白石萌音（28)が26日、都内で、フォトエッセー集「Bite！The World上白石萌音と世界をガブリ！」の取材会を行った。主に東京で世界28の国と地域の料理を食した雑誌連載を書籍化した。上白石は「朝ご飯を抜いて、おなかいっぱい食べて、帰って寝るみたいな、幸せな時間で、本当に楽しかったです。本は卒業アルバムのようです」とした。エッセーを書くに当たって、筆が走る感覚もあったとした。自己採点は「100点です」と自信