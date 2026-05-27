茂木外務大臣はインドで、クアッド＝日米とオーストラリア、インドの4カ国の外相会合に出席し、中東情勢や中国の動向を念頭に、エネルギーや重要鉱物での連携を確認しました。茂木外務大臣：重要鉱物等の輸出規制についても深刻な懸念を共有した。中国がレアアースの輸出規制をする中、クアッド外相会合は、重要鉱物の供給を支援するための4カ国の枠組みの設置で合意しました。また、ホルムズ海峡の航行の自由や、安全で強靱（きょ