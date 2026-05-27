「定年後は好きなことをして過ごしたい」「いつまでも元気に、自分の人生を楽しみたい」そう思い描いている人は多いだろう。だが、その未来を閉ざす思わぬ落とし穴がある。体が健康でも、認知症になれば、人生の楽しみ方が大きく制限されてしまう。多くの人が備えているのは「体の健康」だが、「脳の健康」については見落とされがちである。元オックスフォード大の医学研究者であり、医学博士として脳と糖の関係を研究してきた下村