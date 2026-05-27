本木雅弘（60）の主演映画「黒牢城」（黒沢清監督、6月19日公開）ジャパンプレミアが26日、都内で開かれた。カンヌプレミア部門に出品された第79回カンヌ映画祭（フランス）のレッドカーペット上でSnow Man宮舘涼太（33）が披露したターンを、本木が促し2人そろって壇上で2回転して会場を沸かせた。宮舘が「日本から初めて行かせていただいたからには、日本の映画の素晴らしさを存分にアピールする。微力ながら力を出した」と語る