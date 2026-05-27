第79回カンヌ映画祭（フランス）で日本人初の女優賞を受賞した「急に具合が悪くなる」（6月19日公開）主演の岡本多緒（41）が26日、都内の日本記者クラブで濱口竜介監督（47）と会見を開いた。23日（日本時間24日）の授賞式から日が浅く「現実味は一生、湧くことはないと感じております」と率直に語った。「背が高く生まれ、自分の居場所はどこにあるんだろう」と自分探しをする中、14歳でモデルとしてデビュー。06年に渡仏し、TAO