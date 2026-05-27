千葉県は、房総半島の東方沖で巨大地震が発生した場合、県内の津波による死者が最大で約5万7000人に上るとする被害想定を公表しました。千葉県は巨大地震が起きた場合の被害想定を10年ぶりに更新し、今回、房総半島東方沖で発生した場合の想定も初めて公表しました。想定では、房総半島東方沖でマグニチュード8.5の地震が起きた場合、太平洋沿岸の広い地域で大規模な津波が発生すると予測され、いすみ市で最大12.8メートル、銚子市