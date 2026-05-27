世界3大映画祭の1つ、第79回カンヌ映画祭（フランス）で、日本人初の女優賞を受賞した「急に具合が悪くなる」（6月19日公開）主演の岡本多緒（41）とベルギー出身のフランスの俳優ビルジニー・エフィラ（49）と濱口竜介監督（47）が26日、都内の日本記者クラブで会見を開いた。◇◇◇濱口監督は、感情を入れずに脚本を何度も読みセリフが自動的に出てくるくらい俳優の体に染み込ませる「本読み」で知られるが