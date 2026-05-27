連載第102回サッカー観戦7700試合超！ 後藤健生の「来た、観た、蹴った」現場観戦7700試合を達成したベテランサッカージャーナリストの後藤健生氏が、豊富な取材経験からサッカーの歴史、文化、エピソードを綴ります。北中米大会でじつに14大会連続のＷ杯観戦になる後藤氏。今回は、第１回大会からすべての大会に出場し、優勝５回を誇る「ブラジルとＷ杯」について記します。1970年メキシコＷ杯で３度目の優勝を果たしたブラ