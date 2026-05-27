毎日の暮らしに、ほんの少し特別な心地よさを添えたい。そんな気分に寄り添ってくれるのが、シスレーから誕生した初のホーム コレクションです♡ブランドの原点である“自然”と“香り”をテーマに、ハンド＆ボディケアを通して上質な時間を提案。五感を満たすテクスチャーや美しい香りが、何気ない日常をやさしく彩ります。自分へのご褒美にも、大切な方への贈り物にもふさわしい新コレクションです