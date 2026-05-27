記者が議員の仕事部屋におじゃまして様々な話を聞く企画「会館探訪」。初回は第100・101代総理大臣を務めた岸田文雄氏の議員会館の部屋を訪問した。【映像】ケイティ・ペリー氏&トルドー前首相&岸田夫妻の4ショット岸田氏の部屋では、2025年12月に話題になったカナダ大使館でのトルドー前首相とのランチ会と岸田氏のX（旧Twitter）投稿についての話題になった。当時、トルドー氏が来日した際、パートナーとして同行