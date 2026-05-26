歌手やタレントとして活躍する中川翔子が24日、コミックエッセイ『しょこたんの子育てクエスト ママLV.1』の発売記念イベントを東京・六本木 蔦屋書店で行った。 同作は、2025年9月末に双子の男児を出産した中川さんが、自身の妊活や妊娠、出産、育児の体験を完全描き下ろしで綴った作品。生後7カ月となる双子の育児については「手が足りなくて、眼球も手もあと8倍ぐらい欲しい」と奮闘ぶりを語り、二人の子どもをログインして続き