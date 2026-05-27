子どもと接する職業に就く人の性犯罪歴確認を義務付ける「日本版DBS」が、今年12月に施行される。教育や保育などの現場が対象になる一方で医師は対象に含まれておらず、制度の実効性や対象範囲をめぐって議論が起きている。【映像】歯科医が女性患者にわいせつ行為（再現イメージ）「診察」と称し、医師がわいせつ行為に及ぶ事件はこれまでにも多数報告されている。静岡県の歯科医師の男は不同意わいせつ、性的姿態等撮影、児