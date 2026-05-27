阪神が交流戦を黒星発進とした。先発の西勇輝は6回1失点と粘投を見せたが、7回に登板した救援陣が崩れた。26日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』で解説を務めた谷沢健一氏が、7回の桐敷拓馬の投球に言及した。0―1で迎えた7回、阪神は2番手として工藤泰成を投入。しかし、先頭・万波中正の打球が工藤の下半身を直撃し、投手強襲安打で出塁を許す。続く細川凌平には四球を与え、無死一、二塁のピンチ。そして、伊藤大