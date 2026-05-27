新型ハイラックスの発表から半年、日本導入はいつ？現地時間2025年11月10日、トヨタはタイで新型「ハイラックス」を世界初公開しました。1968年に誕生したピックアップトラックであるハイラックスは、新興国を中心とした180を超える国と地域で販売されてきました。【動画】超カッコイイ！ これがトヨタ「新型ハイラックス」です！ 動画で見る！10年ぶりの全面刷新を遂げた9代目となる新型では、トヨタのマルチパスウェイ戦略