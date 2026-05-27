新車69万円！ 3人乗れる「小さなトライク」に反響殺到！日常の買い物や子どもの送り迎えなど、「ちょっとした外出の足」に頭を悩ませている人は意外と多いもの。大きなクルマを出すのは億劫で維持費もかかるし、かといって自転車では雨の日がツラいうえに荷物もたくさんは積めません。【画像】超カッコイイ！ これが新車63万円の「3人乗りトライク」です！（28枚）そんな生活圏内での移動にまつわる「ちょうどいい乗り物が欲