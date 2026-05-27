◇プロ野球セ・パ交流戦ソフトバンク8-3巨人（5月26日、東京ドーム）4回7失点で3敗目を喫した巨人の先発、則本昂大投手。試合後、「コントロールの精度の悪さが一番だった。修正しきれなかった部分はあったかなと思います」と反省の弁を口にしました。3回の3被弾に関しては「しっかりと甘い球を振り抜かれたので、完全に自分の投げミスというか、それがすべて」と説明。「もう少しやれることはあったのかもしれないんですけど、