プロ野球 セ・パ交流戦は26日、各地で6試合が行われました。首位の西武はセ・リーグ2位ヤクルトとの延長11回の熱戦を制しました。同点の延長11回表、渡部聖弥選手がこの試合2本目のタイムリー。開幕から17試合連続無失点だったヤクルトのキハダ投手相手に決勝点を奪いました。11回裏2アウト1、2塁の場面で登板し試合を締めた佐藤隼輔投手が、プロ初セーブを記録しています。2位オリックスはセ・リーグ4位DeNAを序盤から圧倒。初回