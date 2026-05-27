メジャー通算１０シーズンで２１８本塁打、１９８７年にはヤクルト入りし、来日２試合で４本塁打を放ったボブ・ホーナー氏が６８歳で亡くなったと、ブレーブスが２６日（日本時間２７日）発表した。ホーナー氏はアリゾナ州立大時代からスラッガーとして知られ、１９７８年に東海大との親善試合で来日した際には計７試合すべてに本塁打を放った強打の三塁手。同年のドラフトでは全米１位指名でブレーブス入り。当時のオーナーが