九州・沖縄の新設法人、2年連続減少も「過去4番目」の高水準 一方で… 東京商工リサーチがまとめた「2025年・九州沖縄地区新設法人動向調査」によると、2025年に九州・沖縄で新しく設立された法人は1万4,492社（前年比1.0％減）だった。 2年連続の減少となったが、2008年の統計開始以来4番目の高水準を維持している。 一方で、倒産と休廃業・解散を合算した「退出企業」は調査開始以来初めて6,000社を突破し、新しい会