◇卓球アジア選手権大会 日本代表選手選考会(26日、所沢市民体育館)今年10月にウズベキスタンで開催されるアジア選手権の日本代表選考会が26日に開催。早田ひな選手がステージ1を勝ち上がり、準々決勝へ進みました。今大会は第1ステージで8組に分かれ総当たり戦を行い、1位突破。翌日のステージ2はトーナメント戦となり、準々決勝から決勝まで戦い、優勝者が代表の切符をつかみます。今月の世界選手権団体戦で銀メダルを獲得した早