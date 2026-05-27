政府のインテリジェンス＝情報活動の司令塔機能を強化するため、「国家情報会議」を設置する法案が、27日に成立する見通しです。高市総理：重大な危機を未然に防ぐためには、政策部門の的確な意思決定を情報部門がしっかりと支えていくことができる体制を整えることは極めて重要。「国家情報会議」設置法案は、26日の参議院内閣委員会で与党と国民民主党、公明党、参政党などが賛成して可決されました。また、審議の中でプライバシ