26日、プロ野球・巨人の監督を辞任した阿部慎之助監督は会見で「伝統のある巨人軍という監督の名も汚してしまった」と謝罪しました。辞任に至るまでの経緯を振り返り、長女本人からのメッセージ全文とあわせて、日本テレビ報道局・小栗泉特別解説委員が解説します。◇捜査関係者によりますと、25日午後7時すぎ、阿部監督は自宅で18歳の長女の胸ぐらをつかみ、押し倒すなどした疑いがもたれています。長女は「チャットGPT」に