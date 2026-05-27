プロ野球 セ・パ交流戦は26日、各地で6試合が行われました。首位の阪神はパ・リーグ4位の日本ハムに完封負け。前半は投手戦となった試合は6回、先発・西勇輝投手がレイエス選手に2試合連続の9号ソロで先制点を許します。さらに7回には中継ぎ陣が崩れ3失点しリードを広げられました。一方の打線は日本ハム先発・伊藤大海投手の前に沈黙し、9回は先頭から3連打でノーアウト満塁のチャンスを作るも無得点。伊藤投手に完封され、連勝が