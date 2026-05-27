1957年創業の製本会社・小林製本が26日までに公式Xを更新。さまざまな豆知識を披露し、驚きの声が多数寄せられている。【写真】「横から！」付箋の“反らない”剥がし方きょう26日の投稿で、「ちなみにですが付箋紙の豆知識」とし、「粘着部分に対して横から剥がすと貼った時に反らずに貼れます」とショート動画を公開した。“浮かない”付箋の豆知識に「うおおおお！長年仕事やらプライベートでもお世話になっておりますが