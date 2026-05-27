タレントのユージが26日、自身のInstagramを更新し、ドイツの高級自動車メーカー「ポルシェ」の納車を報告し、ファンにお披露目した。【写真】惚れ惚れするほどカッコいいユージのポルシェ（100枚）“車好き”で知られ、SNSには自身の愛車をカスタムする様子などを度々披露してきたユージ。この日は、「ポルシェ992.2GT3納車されました」と報告し、運転席で満足げな表情を浮かべるショットを公開。「あぁかっこいい カーボン大