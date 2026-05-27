お笑いコンビ・錦鯉の長谷川まさのりが26日、自身のInstagramを更新し、トレードマークのスキンヘッドが打って変わってフサフサになったショットを公開し、ファンを驚かせた。【写真】クロちゃん、錦鯉・長谷川らスキンヘッド芸人の“フサフサ”時代「普通に男前やん」「めちゃタイプ」『M-1グランプリ2021』（テレビ朝日系）において歴代最年長王者に輝き早5年の長谷川。この日は「#54歳」「#ロマンスグレー」などとハッシュ