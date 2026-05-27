ドジャースーロッキーズ戦に登場2月のミラノ・コルティナ五輪でフィギュアスケートペアの金メダルを獲得し、現役引退した「りくりゅう」ぺアの三浦璃来さん・木原龍一さんが25日（日本時間26日）、米ロサンゼルスのドジャースタジアムで行われたドジャースーロッキーズ戦の始球式に登場し、“リフト投球”を披露。ネット上のファンは改めて木原さんの凄さを再発見している。三浦さんは背中に「RIKU 6」、木原さんは「RYUICHI 1