今回は、筆者の知人A子さんのエピソードをご紹介します。就職を機に上京し、東京ライフを楽しみにしていたA子さんですが、新人研修が地方の工場で行われることを知り、がっかりしてしまいました。しかし、工場勤務での経験が、本社に戻った後に思わぬご縁につながって！？ 新人社員の頃 私が新人社員の頃の出来事です。就職を機に東京に引っ越した私は、憧れの東京ライフを楽しみにしていました。しかし、新人研修