高橋一生が主演するドラマ『リボーン 〜最後のヒーロー〜』（テレビ朝日系／毎週火曜21時）の第7話が26日に放送され、英人として生きる光誠（高橋）が、英人の父・英治（小日向文世）の抱える“秘密”を知り絶句する姿が描かれると、ネット上には「最悪の展開だよ…」「足引っ張りすぎ」「何やってんのよ…」などの声が相次いだ。【写真】もう一人の光誠（高橋一生）への憤りを語る友野（鈴鹿央士）『リボーン』第7話より転生