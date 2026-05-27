J1清水MF宇野禅斗の独移籍を海外報道サッカーJ1清水エスパルスの22歳MF宇野禅斗の海外挑戦が秒読み段階に入っているようだ。ドイツ1部ブンデスリーガの古豪ボルシアMGとの契約合意を海外記者が報道。ネット上のファンからは「マジで良かった」「決まったんか！」といった驚きの声が続々と上がり、話題を呼んでいる。英衛星放送「スカイ・スポーツ」のフロリアン・プレッテンベルク記者は自身のXで「ゼント・ウノ、ボルシア・メ