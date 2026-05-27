今年から「コールドスリープ」に突入した３人組テクノポップユニット・Ｐｅｒｆｕｍｅの「あ〜ちゃん」こと西脇綾香。近況報告にファンから喜びの声が寄せられている。２７日までに自身のインスタグラムを更新し、横浜アリーナで行われたプロバスケットボール男子Ｂリーグ・チャンピオンシップ決勝第１戦の長崎―琉球を観戦したことを報告。「Ｔｈｅｅｎｅｒｇｙｆｒｏｍｔｈｏｓｅｎｉｇｈｔｓｉｓｓｔｉｌｌｗ