記事ポイント2026年5月23日、カンヌ国際映画祭の閉会式にルース・ネッガ、ローラ・ワンデル、イリス・ノブロックがディオールを着用して登場しましたルース・ネッガは花刺繍のオートクチュール ホワイトビスチェ アンサンブル、ローラ・ワンデルは刺繍入りブラックドレス、イリス・ノブロックはブルーの刺繍ドレスをそれぞれ纏いましたメイクアップにはディオール ビューティが採用されました 2026年5月23日、カンヌ国際映画