東海地方も大雨シーズン間近。大雨への備えだけでなく、5月28日（木）に変わる「新たな防災気象情報」のポイントを確認しておきましょう。 【写真を見る】5月28日に変わる“防災気象情報”のポイント 川の情報は ｢河川氾濫｣と｢大雨｣に 呼びかけが分かれる理由とは【解説】 【河川氾濫】【大雨】【土砂災害】【高潮】それぞれについて、「レベル5 特別警報」などとレベル数字のあとに警報名がつづきます。例えば、「レベル5