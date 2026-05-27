人気ブーランジェリー「メゾンカイザー」を経営する木村周一郎さんは、銀座のあんぱんの老舗「木村屋總本店」の一族。木村さんが経験した「わが人生最大の失敗」とは--。◆◆◆（新卒で入社した会社を）27歳で退職し、海外でのパン作りの修業の後、家業は継がずに起業を決めました。2001年に高輪に1号店を開き、フランス仕込みの硬いバゲットがじわじわとお客様に受け入れられていった。そこで試練となったのが、04年のコレド