累計260万部を突破した阿部智里さんによる大人気和風ファンタジー「八咫烏シリーズ」。【写真】この記事の写真を見る（5枚）シリーズ完結を前に、シリーズ第1作『烏に単は似合わない』、第2作『烏は主を選ばない』を合本にした特製BOX入り愛蔵版が発売されることに！現在、紀伊國屋書店グループにて予約受付中（6月30日まで）です。この『八咫烏シリーズ愛蔵版』について、装画を手掛けた名司生さんにお話を伺いました。著